Hexen in Wolmirstedt, Mord in Mose und Hinrichtung in Glindenberg

Wolmirstedt. - Warum gibt es in Mose einen Mordgraben, warum musste die Hildagsburg in Elbeu verfallen, wer fand am Farsleber Moortalberg einen Silberschatz und wie war eigentlich die Sache mit dem falschen Waldemar in Wolmirstedt? Auf solche Fragen gibt es nun Antworten in einem Buch.