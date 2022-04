Hilfsbereitschaft für kranke Helene aus Burgstall ist riesig

Elbe-Heide - „Jeder neu registrierte Spender ist eine neue Hoffnung“, sagte Roger Altenburg vom Verein „Blaue Nase hilft“ bei der Typisierungsaktion auf dem Marktplatz in Rogätz. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins sind derzeit unterwegs und suchen nach einem passenden Stammzellspender für die an Blutkrebs erkrankte einjährige Helene aus Burgstall. Unterstützung bekamen an diesem Tag die „Blauen Nasen“ von den Heimat- und Kulturfreunden aus Rogätz. Mit einem Stand, an dem neben Kaffee und Kuchen auch Waffeln und Grillwürstchen gekauft werden konnten, wurden zusätzlich Geldspenden gesammelt. „Am Schluss waren insgesamt 760,70 Euro in der Kasse“, erklärte am Abend die Vereinsvorsitzende Margitta Häusler. Da die Vereinsmitglieder auch die Aufwendungen für den Stand spenden, würde diese Summe komplett auf das Spendenkonto der Verbandsgemeinde überwiesen. Mit dieser Einzahlung überspringt das eingerichtete Spendenkonto die 30000er-Marke.