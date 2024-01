Hochwasserschutz in Gefahr Unglaublicher Diebstahl: Hochwasserschutzanlage in Wolmirstedt wird zum Ziel von Dieben

In Wolmirstedt wurde eine Stahlplatte einer Hochwasserschutzanlage gestohlen, was die Region in eine prekäre Lage brachte. Die Behörden reagieren schnell, um den Schaden zu begrenzen, während die Suche nach den Tätern weitergeht.