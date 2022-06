In Barleben werden Babysitter ausgebildet

Der Liba-Verein in Barleben bietet demnächst einen Kurs an, in dem sich junge Leute zu Babysittern ausbilden lassen können.

Barleben (spt) - Der in Barleben ansässige Verein „Liba - Besser essen. Mehr bewegen“ bietet wieder einen Babysitterkurs an. Das insgesamt 17-stündige Angebot startet am Freitag, 8. Oktober, um 18 Uhr in den Räumen der Begegnungsstätte des Vereins „Mehrgenerationenzentrum“ im Breiteweg 147 in Barleben.