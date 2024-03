So sollen die zwei neuen AWG-Wohnblöcke in der Meitzendorfer Straße in Barleben einmal aussehen. Die Solarpaneele auf dem Dach und an der Außenfassade sollen für ausreichend Strom sorgen, um heizen und E-Autos laden zu können.

Visualisierung: A + I Planungsbüro Seidl & Dr. Heinecke