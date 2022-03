In Dahlenwarsleben geht es um Geld und Wohnungsbau

Größter Posten im Haushalt 2022 mit rund drei Millionen Euro wird der Kita-Neubau in Groß Ammensleben sein.

Dahlenwarsleben - Während der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr am heutigen Dienstag steht der Haushalt 2022 ganz oben auf der Tagesordnung. So sollen die Politiker den Etat auf den Weg bringen.