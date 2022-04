In Lindhorst kommen die Spenden aus der Lederhose

Schon zum fünften Mal wurde in Lindhorst das Oktoberfest gefeiert. Doch in diesem Jahr stand das bayerische Fest im Colbitzer Ortsteil ganz im Zeichen des guten Zwecks. Die beiden Veranstalter verzichteten auf einen Teil der Einnahmen und füllten damit den Spendentopf der Verbands-gemeinde.

Lindhorst - Etwa einhundert Gäste feierten am Sonnabend in der Kulturscheune in Lindhorst das Oktoberfest. „Am vergangenen Wochenende waren es auch schon soviele“, so Christian Eckart, Junior-Brauer der ortsansässigen Spezialitäten Brau- und Brennerei. Zusammen mit dem Lindhorster Bäckermeister David Bahrendt veranstaltet er bereits zum fünften Mal das Fest aus Bayern in Lindhorst.