Beim diesjährigen Firmenfest hat sich ein Bördebetrieb etwas ganz besonderes ausgedacht. So will er auch Nachwuchs für die Landwirtschaft gewinnen.

In Vahldorf können Kinder Treckerfahren lernen

Fest in der Börde

Vahldorf. - „Heute bleibt die Küche sauber. So ist der Plan“, sagt eine Mama zu ihren Kindern in der Schlange am Bratwurst-Burger-Stand. Die Firma Blunk hat zu ihrem 10-jährigen Bestehen im Standort Vahldorf zum großen Fest geladen. Der Betrieb, der Agrar- und Umwelt-Dienstleistungen für Landwirte, Unternehmen und Kommunen bietet, wollte damit auch auf die Zukunft der Landwirtschaft aufmerksam machen.

Besonderes Highlight war für die Kleinsten der dort aufgebaute Parkour unter den hohen Rädern einer Spritze. Im strohbegrenzten waren für Kinder Trecker aufgebaut. Hier konnte die Jungen und Mädchen einen Traktorführerschein bekommen.

Außer Landwirten tummelten sich viele Familien in Vahldorf bei Haldensleben. Neben Seifenblasen, Zuckerwatte, Kinderschminken, eine Lotterie, Essen und Getränken lockten auch ein Stand des Bauernverbandes „Börde“, einen Spargel-, Kartoffel- und Erdbeerverkauf, eine Riesenhüpfburg, Minibaggertestbaggern und ein Hebebühnenlift.

Unter Aufsicht durften die Kinder sich auch im Auftürmen Reifen mit dem Minibagger versuchen. Foto: Bauernverband Börde

Vor Ort waren ebenso Gründer Jogi Blunk, mit Ehefrau und den beiden Söhnen mit ihren Familien. „Ohne Bauern gibt es kein Leben. Die Landwirtschaft ist so wichtig für uns alle und die Landwirte sind unsere hochgeschätzten Kunden“, erklärt Jogi Blunk, der das Unternehmen vor 43 Jahren gegründet hat.

Auf Interesse stieß auch die Baumpflanzmaschine, die hier mit Partnern aus dem Maschinenbau entwickelt wurde. „Hiermit haben wir 650.000 Bäume als Ausgleichsmaßnahme für die Tesla-Flächen in Brandenburg gepflanzt, 2000 in der Stunde“, erklärt Betriebsleiter Helge Witt.