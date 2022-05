In Wolmirstedt gibt es jetzt ein Café nur für Kuchenliebhaber

Die Konditorin Lena Oschmann eröffnet nach Magdeburg ihre zweite Filiale in Wolmirstedt und erobert damit das Herz von Naschkatzen in der Region.

Wolmirstedt - Für alle Naschkatzen gibt es seit letzten Donnerstag eine süße Adresse mehr in Wolmirstedt. Im ehemaligen AWG Treff in der Farsleber Straße 21 in Wolmirstedt eröffnete Lena Oschmann das Kuchenatelier „Herzstück“. Ab sofort werden hier alle Liebhaber von süßem Naschwerk sechs Tage in der Woche fündig. Die Inhaberin hat bereits gute Erfahrungen mit ihrer gleichnamigen Filiale in Magdeburg gemacht und möchte nun auch die Herzen der Wolmirstedter Naschkatzen mit ihren Kreationen erobern.