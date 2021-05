Insektenhotels und selbstbedruckte T-Shirts

Loitsche - Noch gestaltet sich die Jugendarbeit von Sandra Kirchmann, der Jugendkoordinatorin der Gemeinde Elbe-Heide, schwierig. „Unter Corona-Bedingungen durften wir ja bis jetzt keine Veranstaltungen für unsere Kinder und Jugendlichen in Räumen anbieten. Trotzdem wollten wir in den Ferien ein Angebot auf die Beine stellen“, erklärt Sandra Kirchmann. Gemeinsam mit Benjamin Otto von der evangelischen Jugend wurde also ein Konzept ausgearbeitet, das unter dem Titel Pfingstferien am „Gartenzaun“ zumindest ein kleines Angebot in die Ortschaften der Gemeinde Elbe-Heide bringen sollte.

„Heute ist nun der letzte Tag unserer Tour durch die Ortschaften. Zu Gast sind wir zum Abschluss der Ferienfreizeit in Angern“, erklärt Kirchmann weiter.

Jugendbus jeden Tag in einem anderen Ort

In den letzten Tagen war der „Jugendbus“ der evangelischen Kirchgemeinde schon in Loitsche auf dem Gelände der Werk- und Kulturscheune zu Gast. Auch in Zielitz, Burgstall, Colbitz und Rogätz rollte der Bus ein. Im Gepäck hatten Otto und Kirchmann dann neben Biertischgarnituren und einem Tischkicker auch jede Menge Material, um Insektenhotels zu basteln und T-Shirts selbst zu bedrucken. Die aktuellen Umstände erforderten besondere Vorbereitungen und so reise der Jugendbus mit Anhänger mit Pavillon, Sitzmöglichkeiten und unabhängiger Stromversorgung an. Alles das musste natürlich unter strenger Einhaltung der Abstandsregeln passieren „aber die Kinder gehen mit diesen Vorschriften sehr souverän um.“ Bevor gebastelt werden konnte, mussten die 10 bis 15 Jahre alten Freizeitkinder einen Corona-Test machen.

Natürlich konnten nicht so viele Kinder teilnehmen, wie man sich das gewünscht hätte. Die Gruppen waren immer auf jeweils fünf Teilnehmer begrenzt. „Wichtig war, dass wir überhaupt ein Angebot machen konnten und das Feedback war durchweg positiv.“ Man merke den Kindern an, wie sehr solche gemeinsamen Aktivitäten in der Vergangenheit gefehlt hätten.

Auf der Website wasgehthier.de dürfen Jugendliche aus dem Landkreis Börde Ideen und Vorschläge einsenden. „Wir lassen uns von den Ideen inspirieren, prüfen die Umsetzbarkeit“, so Kirchmann.

Für alle, die bei den Pfingstferien am „Gartenzaun“ dabei waren, gab es neben den selbstgebastelten Insektenhotels auch noch ein T-Shirt mit den Ortsnamen der jeweils besuchten Gemeinden.