Ist das Testzentrum in Wolmirstedt Auslaufmodell oder Zukunft?

Mike Steffens am Testzentrum im Lindenpark.

Wolmirstedt - „Heute ist es ruhig“, konstatiert Mike Steffens. Er betreibt seit Anfang Mai das Testzentrum am E-Center des Wolmirstedter Lindenparks und ist hin- und hergerissen, wenn er an die Zukunft denkt. Einerseits sind immer mehr Menschen geimpft und bei immer mehr Veranstaltungen entfällt die Testpflicht. Andererseits kommen noch immer Menschen, die einen negativen Corona-Test benötigen. Wie lässt sich in diesem Spannungsfeld die Zukunft planen?