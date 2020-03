In Colbitz wird Goldene Hochzeit gefeiert. Klaus und Rosa Kiesler sind seit 50 Jahren verheiratet.

Colbitz l Schon seit 50 Jahren sind Klaus und Rosa Kiesler verheiratet, und lieben sich noch immer wie am ersten Tag. Klaus Kiesler ist gebürtiger Thüringer und ist damals mit seiner Familie nach Wolmirstedt gezogen. Rosa Kiesler kommt ursprünglich aus Polen und ist ebenfalls in Wolmirstedt gelandet. Wie es der Zufall so will, haben beide 1969 in demselben Haus gewohnt. „Ich wohnte in 19c und er in 19b“, erzählt Rosa Kiesler. Ihr Kennenlernen begann mit flüchtigen Blicken und dann folgten heimliche Treffen. „Unsere Eltern wollten nicht, dass wir zusammen sind. Wenn ich dann Kohle aus dem Keller holen sollte, habe ich aus dem Fenster zu ihm geschaut und dann haben wir uns immer heimlich unten im Keller getroffen“, sagt die 68-Jährige.

Ihre Liebe entwickelte sich schnell und schon mit 18 Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben. „Wir haben unsere Stammbücher geklaut“, erzählt Klaus Kiesler, denn ihre Eltern wussten nichts von ihren Heiratsplänen. Rosa Kieslers Stammbuch musste allerdings zunächst übersetzt werden, weil es ein polnisches Dokument war. Deshalb ist Rosa Kiesler zu ihrer Mutter gegangen und hat ihr gesagt, dass demnächst ein Übersetzungsschreiben des Stammbuches per Post kommen würde. „Ach, und wir heiraten übrigens am 7. März. Das habe ich zu meiner Mutter gesagt“, erzählt sie.

Nach der Heirat zur Armee

Nach ihrer Hochzeit wurde das frisch getraute Ehepaar voneinander getrennt, denn „im Mai musste ich für eineinhalb Jahre zur Armee“, sagt der ebenfalls 68-Jährige.

Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor. 1970 kam Tochter Beatrice zur Welt und zwei Jahre darauf folgte auch schon ihr Sohn Michael. Ebenfalls sind Klaus und Rosa Kiesler stolze Großeltern von insgesamt fünf Enkelkindern.

Ihre goldene Hochzeit wollen sie heute im kleinen Kreis feiern. „Sogar unser Vermieter kommt noch vorbei“, sagt Rosa Kiesler. Eine große Feier sei nicht geplant, aber dafür wollen sie im Mai zusammen in den Urlaub fahren. Wohin steht allerdings noch nicht fest, aber vielleicht in die alte Heimat von Klaus Kiesler.

Das Rezept der Ehe

Doch wie kann eine Ehe 50 Jahre lang bestehen? Für Klaus und Rosa Kiesler ist das eine leichte Frage, denn sie kennen das Rezept der Ehe. Es muss eine Vertrauensbasis da sein, sind sich beide einig. „Nicht immer nur simsen und zocken“, sagt Klaus Kiesler lachend, „man muss miteinander sprechen, denn es gibt immer Höhen und Tiefen“.

In den 50 Ehejahren hatten sie bisher noch keinen großen Streit, erzählen die beiden Jubilare. Wichtig für sie war immer, nicht im Streit auseinanderzugehen. „Er hat 39 Jahre untertage in Zielitz gearbeitet und da wusste man nie, ob er auch wieder nach Hause kommt“, sagt Rosa Kiesler. „Irgendeiner hat immer nachgegeben. Das hat sich bei uns immer abgewechselt“, sagt Klaus Kiesler und schaut seine Rosa liebevoll an.