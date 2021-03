Schulsozialarbeiterin unterstützt Samsweger Grundschüler und ihre Firma „Crazy Kids“.

Samswegen (vs) l Mit dem Ende des Distanzunterrichts an der Grundschule „Am Heiderand“ in Samswegen kann sich nun auch Schulsozialarbeiterin Anika Wilke einem ganz besonderem Projekt zuwenden: Sie betreut nämlich Mädchen und Jungen der Schülerfirma „Crazy Kids“. Die Erzeugnisse der Nachwuchsunternehmer sind innovativ und nachhaltig. „Eine umweltbewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Energiesparen und Energieerzeugung sowie die Wiederverwertung weggeworfener Gegenstände zu handgefertigten Dekorationsobjekten sind nur ein paar der Dinge, die die Schülerfirma mit Anika Wilke umgesetzt hat“, teilte das Paritätische Sozialwerk „Kinder- und Jugendhilfe“, Trägerin der Schulsozialarbeit, mit.



Die Einnahmen aus dem Verkauf der Basteleien fließen wiederum in Projekte der Schülerfirma. Auch der ein oder andere Ausflug könne selbst finanziert werden. Somit versorgen sich die „Crazy Kids“ quasi selbst und sind mehr als stolz auf ihr Projekt. Ein Projekt, welches ohne die Bemühung von Anika Wilke so nicht möglich wäre, bestätigt Schulleiterin Birgit Radtke.



Projektbetreuung und Ansprechpartner

Neben der Projektbetreuung ist die Schulsozialarbeiterin „eine offene und vertrauensvolle Ansprechpartnerin für kleine oder größere Sorgen“. Daher stünden Birgit Radtke, die Lehrer und die Elternschaft fest hinter der Arbeit der Schulsozialarbeitern „und betrachten das derzeit vorhandene Schulklima mehr als optimal sowie als unverzichtbar für die Gesamtentwicklung der Grundschüler“, wurde weiter mitgeteilt.



Anliegen von Schulsozialarbeitern sei das Aneignen von sozialen und empathischen Kompetenzen. Besondere Projekten sollen die Lust auf interessante Aktivitäten außerhalb des normalen Unterrichts bieten. „Der Spaß steht dabei trotz der zusätzlichen Wissensvermittlung immer an erster Stelle“, heiß es. Zudem werde Gruppenharmonik und die Entdeckung eigener kreativer Fähigkeiten gefördert.



Weiterführung der Stelle erwünscht

Finanziert wird die Schulsozialarbeit über den Landkreis Börde. Die aktuelle Periode läuft bis zum 31. Juli. Eine Entscheidung über die Weiterführung ab 1. August steht noch aus. „Zum Glück gibt es aus der Verwaltung und aus dem Kreistag positive Signale, die uns optimistisch stimmen“, wird die zuständige Trägervertreterin Madeleine Mähnert zitiert.



Lauten eigenen Angaben bietet das Paritätische Sozialwerk „Kinder- und Jugendhilfe“ mit 58 Einrichtungen in ganz Sachsen-Anhalt fachgerechte Begleitung und professionelle Hilfe. Zusätzlich arbeiteten 60 Schulsozialarbeiter sowie 441 Mitarbeiter in den verschiedenen Einrichtungen und deckten das gesamte Spektrum sozialer Arbeit für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien ab.