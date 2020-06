Das Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) in Wolmirstedt bietet wieder Ferienfreizeiten im Sommer an.

Wolmirstedt l Frohe Botschaft für die Kinder und Jugendlichen der Stadt Wolmirstedt. Das BFZ in der Ohrestadt hat ein breites Angebot für die Sommerferien vorbereitet und wartet nun auf die Anmeldungen der Teilnehmer.

„Wir hatten den Ablauf schon lange vorausgeplant“, erzählt Geschäftsführer Gunther Schöndube im Gespräch mit der Volksstimme. „Allerdings hat uns die heraufziehende Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Mit einem Mal stand alles in Frage, was an Veranstaltungen für 2020 vorgesehen war, zumal die Termine für die Sommerferien auch schon öffentlich ausgeschrieben waren.

Beschränkungen gelockert

„Aufgrund der aktuellen Situation können diese Veranstaltungen in der bekannten und bewährten Form leider nicht durchgeführt werden“, erläutert der Geschäftsführer. „Die Corona-Beschränkungen im Land Sachsen-Anhalt wurden mittlerweile zwar gelockert, allerdings gibt es weiterhin Regeln und Maßnahmen, die auch im BFZ Wolmirstedt eingehalten werden müssen.“

Um eine abwechslungsreiche Ferienzeit für die Kinder zu gestalten, bieten die Mitarbeiter adäquate Tagesveranstaltungen an. Diese sind jeweils wochenweise von montags bis freitags aufgeteilt und gehen immer von 9 bis 16.30 Uhr. Für eine Teilnehmergebühr von 50 Euro pro Woche sind folgende Zeiträume möglich: vom 20. bis 24. Juli, vom 27. bis 31. Juli und vom 3. bis 7. August. Anmeldeschluss ist immer eine Woche vor Beginn der Veranstaltung.

„Im Tagessatz enthalten sind Mittagessen, Zwischenmahlzeit, Tagesgetränke, pädagogische Betreuung, Materialien sowie das Eintrittsgeld für das Schwimmbad Wolmirstedt“, erklärt der Geschäftsführer. „Wir haben auch darauf geachtet, dass die meisten Angebote unter freien Himmel sind.“ Daher sei darauf zu achten, dass ein Augenmerk auf der entsprechenden Kleidung liegt und Sportschuhe mitzubringen sind. „Die Anreise erfolgt dann zu 7.45 Uhr und die Abreise wieder zu 16.45 Uhr“, betont Schöndube.

Maximal 15 Teilnehmer

Auch in Sachen Teilnehmerzahlen hat sich zu Corona-Zeiten etwas geändert. So sind mindestens zehn und maximal 15 Teilnehmer im Alter zwischen acht bis 12 Jahren vorgesehen – diese müssen zudem aus Sachsen-Anhalt kommen. Damit wird ein breiterer Interessentenkreis angesprochen. Das ist auch so beabsichtigt.

„Die themenmäßigen Schwerpunkte sind trotz der zu beachtenden Vorgaben recht vielfältig“, schätzt der Geschäftsführer ein. Bei der Verkehrserziehung dreht sich beispielsweise alles rund um das Thema Fahrrad– das beinhaltet Theorie und Praxis. „Wir stellen Fragen und erläutern die Punkte: Was macht ein Fahrrad verkehrssicher? Wie verhalte ich mich richtig im Straßenverkehr“, sagt Gunther Schöndube.

Viele Workshops geplant

Beim „Upcycling-Workshop“ wird aus Alt wieder Neu. So werden aus Kronkorken Schmuck und aus alten Blumentöpfen ein Musikinstrument. Das Thema „Fit bleiben“ spielt aber auch eine Rolle. Es gibt Informationen zur gesunden Lebensweise, sportliche Aktivitäten sowie Bewegungsspiele. Die Teilnehmer können aber auch ihr sportliches Können demonstrieren, so beim Fußball, Zweifelderball, dem Geschicklichkeitstest, einem Niedrigseilparcours oder einer Radtour. „Natürlich werden wir uns dabei an die Corona-Vorgaben halten“, versichert der Geschäftsführer. „Das betrifft die Hygiene- und Schutzkonzepte.“

Kreativität ist beim Kerzen ziehen, Naturbasteln, Malen, Töpfern und Tanzen gefragt. Es gilt zudem knifflige Teamaufgaben ganz ohne Gruppenzwang zu lösen. „Außerdem bleibt genug Zeit zum Erzählen und Ausspannen und bei geeignetem Badewetter geht es flugs ab ins Schwimmbad“, sagt Gunther Schöndube.