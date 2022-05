Die SPD-Politikerin Katrin Gensecke will ihren Wahlkreis im Landtag würdig vertreten. In einem ersten Schritt hat sie nun ihr neues Wahlkreisbüro direkt im Herzen ihres Wahlkreises bezogen.

Katrin Gensecke hat ihr Wahlkreisbüro in Wolmirstedt eröffnet. Sie will sich vor allem für die Menschen im ländlichen Raum mehr einsetzen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Inklusion.

Wolmirstedt - Großer Andrang herrscht am Montagnachmittag im Ladengeschäft in der August-Bebel-Straße 48. Neben vielen Mitgliedern der Sozialdemokratischen Partei lässt sich auch die ein oder andere lokale und regionale Politprominenz blicken, unter anderem Wolmirstedts Bürgermeisterin Marlies Cassuhn, der Bürgermeister der Gemeinde Niedere Börde Stefan Müller, aber auch Landrat Martin Stichnoth. Sie alle sind gekommen, um bei der Eröffnung von Katrin Genseckes Wahlkreisbüro in Wolmirstedt dabei zu sein. Gensecke selber zeigt sich ziemlich erfreut über den großen Andrang, trotz der Prämisse, die 3-G-Regel unbedingt einzuhalten.