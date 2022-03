Barbaratag Keine Barbarafeier der Bergleute, Kaliwerk trotzdem wichtig für Wolmirstedt

Am 4. Dezember ist Barbaratag, doch coronabedingt muss die traditionelle Feier zu Ehren der Schutzpatronin der Bergleute in der Womirstedter Katharinenkirche erneut ausfallen. In der Region ist der Bergbau dennoch tief verwurzelt.