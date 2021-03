Der Rückzug der Kita „Birkenwichtel“ von Ebendorf an ihren angestammten Platz in Meitzendorf wird sich nochmals verzögern.

Meitzendorf l Wie Pressesprecher Thomas Zaschke gegenüber der Volksstimme erklärte, habe der Wintereinbruch für weitere Verzögerungen gesorgt. Nun würden die Außenanlagen und die Fußböden im Innenbereich hergestellt. Die Lieferung der Möbel sei für die Woche vom 12. bis 16. April avisiert. Einen konkreten Umzugstermin konnte er nicht nennen.



Anlässlich der Sanierungsarbeiten haben die Mitglieder des „Geschichtskreises“ Meitzendorf den Blick in die Historie gewagt. Dafür haben Margarete Berner und Bärbel Kriege alte Unterlagen gewälzt und mehrere Gespräche mit Zeitzeugen geführt. „Aus den geschichtlichen Unterlagen unseres Dorfes geht hervor, dass am 24. Mai 1937 ein Erntekindergarten eingeweiht wurde“, beginnt Margarete Berner zu erzählen. Das sei im Gebäude Marschalk in der Wolmirstedter Chaussee gewesen.



Einrichtung in der Schwesternstation

Als Beleg führen die beiden Damen ein Schreiben des einstigen Bürgermeisters Dankworth vom 3. Februar 1937 an. Darin beschließt der Ortsvorsteher im Zuge einer „Beratung mit den Gemeinderäten“ den Erwerb des „Ida Rotte’schen Grundstücks“ als „Verwaltungsgebäude und zur Errichtung eines Erntekindergartens“. Zahlreiche Kinder sollen hier betreut worden sein, während die Mütter in der Landwirtschaft aushalfen. Die Einrichtung soll sogar als bester Kindergarten des Kreises ausgezeichnet worden sein. Währenddessen habe Ida Rotte noch einige Zeit in der oberen Etage gewohnt.



Das nächste Datum über das Bestehen eines Kindergartens kann für das Jahr 1950 nachgewiesen werden. „Hier spielt die ehemalige Kindergärtnerin Vera Lüddemann eine tragende Rolle“, hebt Margarete Berner hervor. Die Einrichtung sei damals in der Schwesternstation in der Bahnhofstraße untergebracht gewesen. Das Gebäude existiert nicht mehr. Insgesamt 44 Kinder seien von Vera Lüddemann und Anneliese Regener betreut worden.



„Vera Lüddemann lebt noch und ich hatte das Glück, mich mit ihr zu unterhalten“, sagt die Geschichtsinteressierte. Das Besondere: Die ehemalige Erzieherin habe die Namen aller auf alten Fotos abgebildeten Kinder noch gekannt. Ein Bild aus dem Jahr 1952 zeigt eine Gruppe weiterer Knirpse. „In diesem Jahr wurden in dem Kindergarten 50 Mädchen und Jugend betreut“, erzählt Margarete Berner. Leiterin war Liselotte Kulke. Ihr zur Seite standen Vera Lüddemann und eine weitere Kraft. Zu dieser Zeit habe sich die Einrichtung noch immer in der Schwesternstation in der Bahnhofstraße befunden.



Standort wechselte zwischenzeitlich

Eine weitere Aufnahme stammt ebenfalls aus dem Jahr 1952. Sie zeigt Vera Lüddemann und Inge Leibnitz mit 48 Kindern. Allerdings ist das Foto offenbar bereits auf dem Grundstück des heutigen Standortes an der Straße In der Fahrt entstanden. „Auch diese Kinder konnte Frau Lüddemann alle namentlich benennen“, berichtet die Geschichtsinteressierte.



Ein Foto aus dem Jahr 1953 zeigt Inge Leibnitz, jedoch mit nur 20 Kindern und auf dem Grundstück der ehemaligen Schwesternstation in der Bahnhofstraße. Hier beginnt für die Mitglieder des Heimatvereins „Gesichtskreis“ die etwas undurchsichtige Historie. Laut Sieglinde Müller, bis vor gut einem Jahr Leiterin der Kita „Birkenwichtel“, handelte es sich hierbei wohl um die Kinderkrippe und nicht um den Kindergarten. Diese Einrichtung für die jüngsten Knirpse muss umgezogen sein. So zeigt ein weitere Foto aus dem Jahr 1962 Vera Reschkowski als Leiterin im ehemaligen Haus von Helga Schindler in der Langen Straße.



Danach ist die Krippe nochmals umgezogen, und zwar in die ehemalige Schwesternstation in der Straße In der Fahrt. Dabei handelte es sich um das Haus Goedecke, also jenem Gebäude, das heute zum Altbestand der Kita „Birkenwichtel“ gehört. Somit seien Kinderkrippe und Kindergarten an einem Standort untergebracht gewesen. Als Erzieherinnen können Erna Mittelstädt, Thea Schmidt und Heidi Riemke nachgewiesen werden. Leiterin der Krippe wurde 1970/1971 Karin Reschkowski.



Zum Gebäude können Bärbel Kriege und Margarete Berner etwas erzählen. Das hat dem Bauern Goedecke gehört und sei nach 1945 enteignet worden. Nach der Wende im Jahr 1989 sollte es an die Goedeckes rückübertragen werden. „Er selbst nahm die Rücknahme zu Gunsten der Kindereinrichtungen jedoch nicht an“, berichtet Margarete Berner.



Die Bedingungen in den 1970er Jahren seien aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. „Sicher kennen viele Meitzendorfer noch Erna Paul, die als sogenannte Wartkraft den alten Ofen bediente und die eintreffenden Kinder betreute“, erzählt Margarete Berner weiter. Außerdem habe es nur eine Außentoilette und Wasser aus der Pumpe gegeben.



Im Jahr 1981 hat Gisela Frome die Leitung der Krippe übernommen. Sieglinde Müller fing zunächst als stellvertretende Leiterin des Kindergartens an, bevor sie ein Jahr später die Leitung von Bärbel Witte übernahm. Zu dem Zeitpunkt sei der Kindergarten mit 54 Kindern in drei Gruppenräumen im Obergeschoss untergebracht gewesen. Im Untergeschoss war die Kinderkrippe mit 18 Kindern untergebracht.



Aus dieser Zeit berichtet Sieglinde Müller über die Zustände im Krippentrakt: „Es gab ja weder Waschraum noch Toiletten für die Kleinen. Um ein Töpfchen zu entleeren, mussten die Kolleginnen einen langen Weg in Kauf nehmen. Es ging vom Wickelraum in den Gruppenraum und dann über den Flur in den Waschraum.“ Überhaupt hätten die Räumlichkeiten nicht den Ansprüchen einer modernen Kindereinrichtung entsprochen. „Der Boden war zum Teil mit Sauerkrautplatten ausgelegt. Unsere Kinder haben Modellautos die Huckel herunterfahren lassen.“



Zur Wendezeit keine Kleinstkinder

Im Jahr 1990 sind Krippe und Kindergarten zusammengelegt worden. Die Erzieherinnen mussten nochmals einen Lehrgang absolvieren. Laut Sieglinde Müller sind nur 23 Mädchen und Jungen betreut worden. „Wir hatten kein einziges Kind unter einem Jahr“, berichtet die einstige Kita-Chefin weiter. Einige Jahre später seien die Zahlen dann regelrecht explodiert.



Im Jahr 1996 erhielt die Einrichtung den Namen „Birkenwichtel“. „Es gab viele Namensvorschläge durch Erzieherinnen, Kinder und Eltern“, erinnert sich die ehemalige Einrichtungsleiterin. Doch weil einst 19 Birken auf dem Gelände wuchsen, sei sich für den noch heute gültigen Namen entschieden worden.



Die Anzahl der Kinder wuchs unterdessen stetig an. Im Zuge der Sanierungs- und Erweiterungarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus, der ehemaligen Kaufhalle, erhielt die Krippenabteilung im Jahr 2011 hier neuen Räumlichkeiten. Nur acht Jahre später sollten erneut Umbauarbeiten beginnen. Im Jahr 2019 zogen als Knirpse der Einrichtung nach Ebendorf um. Seither wird das Gebäude umgebaut.



„Wir haben ermittelt, dass es im Laufe der Jahre insgesamt etwa 30 Kindergartenbetreuer in Meitzendorf gab“, berichtet unter dessen Margarete Berner. Alle Namen sollen in einer Ausstellung in der Galerie des Heimatvereins hinzugefügt werden.