Klein Ammensleben - „Lange haben wir mit uns gerungen. Doch leider müssen auch wir uns der allgemeinen Preissteigerung beugen“, bedauert Reinhard Schimka, Vorsitzender Kultur- und Geschichtsverein Klein Ammensleben, hinsichtlich des Lodenmantelrennens – kurz LMR.

Viele feste Kostenfaktoren, wie Heizöl, Strom, Toilettenmiete und mehr haben sich bis auf das Dreifache erhöht. „Diese Kosten können wir mit dem derzeitigen Startgeld nicht mehr abfangen“, erklärt der Vereinschef. Aus diesem Grund musste die Startgebühr um 5 Euro angehoben werden. Das heißt, bei der Anmeldung am 29. September, sind pro Person insgesamt 30 Euro Startgebühr zu entrichten.

Fackelumzug und Familienfest als Rahmenprogramm

Vor dem eigentlichen LMR sind weitere Veranstaltungen vorgesehen. So setzt sich am 5. Oktober ein Fackelumzug in Bewegung, am 6. Oktober ist Kinderlodenmantelrennen angesagt. Der Abschluss wird am Sonntag mit einem Familienfest begangen.

Das LMR selbst wird am 7. Oktober ausgetragen. Um das Starten um 9 Uhr attraktiver zu gestalten, gibt es bei insgesamt zehn 9 Uhr-Startergruppen bei pünktlichem Erscheinen an den zugewiesenen Stationen eine Lodenmantelüberraschung für jeden aktiven Teilnehmer. „Ob das nun eine Sonnenbrille, ein Hut, ein Tuch oder etwas anderes sein wird, werdet ihr dann am Tag des Rennens sehen“, macht Reinhard Schimka neugierig. Mehr unter www.lodenmantelrennen.de.

Neuerung beim Kinderlodenmantelrennen

Eine weitere Neuerung ist, dass das Kinderlodenmantelrennen erst um 15 Uhr startet. Dies ist mit der Siegerehrung nicht zu Ende, sondern geht unmittelbar in eine Abendveranstaltung mit Konzert- und Tanzangeboten, die bis 22 Uhr andauern, über. Der Eintritt ist für alle frei.

Auf dem Festplatz gibt es während des gesamten Veranstaltungstages wieder mehrere Schaustellerattraktionen. Neu dabei in diesem Jahr ist eine Autoscooteranlage.

Das Lodenmantelrennen ist ein Volksfest der besonderen Art, bei dem die Teilnehmer zum aktiven Mitwirken aufgefordert sind. Das Volksfest wurde 1985 vom damaligen Dorfclub ins Leben gerufen, um das Bedürfnis der Klein Ammensleber, gemeinsam in dörflicher Runde zu feiern, zu entsprechen.

Das etwas andere Volksfest

Aus einer ehemals eintägigen Veranstaltung ist mittlerweile ein mehrtägiges Volksfest entstanden, das immer am ersten Oktoberwochenende stattfindet. Fackelumzug, Kinderlodenmantelrennen, Tanzveranstaltungen, Sportfest, Familientag mit Spaß und Unterhaltung gehören neben dem eigentlichen Rennen seit vielen Jahren dazu.

Höhepunkt ist der Sonnabend, an dem das eigentliche Lodenmantelrennen stattfindet. Es wird nicht „gerannt“, sondern in Gruppen mit jeweils sechs Personen zu verschiedenen Stationen im Dorf gegangen. Es gilt Spiele zu absolvieren und Punkte zu sammeln.In einer abendlichen Veranstaltung wird der Sieger gekürt. Als Zeichen der Teilnahme ist es Pflicht eines jeden Aktiven, einen Lodenmantel zu tragen.