Kleinster Hahn mit dem größten Mundwerk

Beim Hähnekrähen in Barleben ging es hoch her.

Barleben - Der Kleintierzuchtverein Barleben hatte zu einem ganz besondern Wettstreit eingeladen. Gut zwei Dutzend Gockel traten am Sonnabendfrüh zum Hähnewettkrähen an. So war die Reithalle der SG Motor Barleben von Krähen und Glucksen erfüllt.