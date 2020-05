Der Dorfladen in Angern kommt in Schwung. Regionale Produkte sollen das Angebot erweitern.

Angern l Seit einem Monat versorgt Silke Schröter das Dorf, aber auch Kunden aus dem Umland, mit Waren des täglichen Bedarfs. Mit dem Dorfladen in Angern hat sie sich ihren Traum vom eigenen Geschäft erfüllt. Alles andere als einfach ist der Weg bis zur Eröffnung gewesen. Die 45-jährige Einzelhandelskauffrau hat aber allen Unwägbarkeiten zum Trotz einen Bilderbuchstart hingelegt. Vorbei ist die Zeit schlafloser Nächte, entsprungen aus vielen Gedanken, als die Gestaltung des Objektes sehr viel Raum und Zeit in Silke Schröters Leben einnahm.

Seit dem 8. April bewirtschaftet sie in Angern „Schröters Dorfladen“, hat ihn inzwischen auf Betriebstemperatur gebracht. Alle Formalitäten seien erledigt, Lieferanten gefunden, die Regale gefüllt. Noch fehle es aber an Wertstoffbehältern. Der Bedarf sei angemeldet, bewegt habe sich bislang noch nichts. „Ich bin definitiv zufrieden mit dem ersten Monat. Was unter dem Strich herausgekommen ist, wird der Monatsabschluss zeigen“, lautet Silke Schröters erstes Fazit nach bestandener Feuertaufe.

Über fehlende Arbeit kann sich die Frau nicht beklagen. Sie habe gut zu tun. Ein anspruchsvolles Unterfangen, schließlich betreibt sie das Geschäft noch als „Einzelkämpferin“. Das Verhältnis zu ihren Kunden sei sehr gut, erklärt die 45-Jährige. „Die Angeraner sind wirklich sehr nett, sehen mir beispielsweise nach, wenn sich im Sortiment hier und da noch kleine Lücken auftun. Ich wachse aber immer besser in die Aufgaben hinein, um diese Lücken zu schließen. Ist doch klar, dass ich meine Kunden bestmöglich zufriedenstellen möchte.“ Sie sei der Kundschaft für jeden der Sache dienenden Hinweis dankbar.

Bilder Silke Schröter hat ihren Dorfladen eröffnet. Foto: Detlef Eicke



„Ich möchte meine Angebotspalette gern mit regionalen Produkten bereichern. Interessenten können sich mit mir in Verbindung setzen.“

Neben ihren Kunden aus dem Dorf reisen diese aus dem Angeraner Umland und mittlerweile auch aus Rogätz an, um sich mit Waren des täglichen Bedarfs zu versorgen. Hamsterkäufe gebe es aber nicht zu verzeichnen, stellt Silke Schröter augenzwinkernd fest.

Sie freue sich darüber, dass ihre Kunden mittlerweile auch die Wochenend-Einkäufe im Dorf erledigen. „Auf diese Weise kann sich eine Win-Win-Situation entwickeln. Alle Beteiligten profitieren vom Geben und Nehmen. Auch dafür bin ich hier angetreten.“

Sehr gern möchte sie die Angebotspalette mit regionalen Produkten bereichern. „Interessenten können sich jederzeit mit mir in Verbindung setzen und über Modalitäten einer möglichen Zusammenarbeit austauschen. Regional ist alles, was aus Sachsen-Anhalt kommt und unserer hiesigen Umgebung kommt“, erklärt Silke Schröter.

Die Kontaktaufnahme ist persönlich zu den Öffnungszeiten im Dorfladen in der Angeraner Chausseestraße 1 oder per Telefon: 039363/979 982 oder 0176/60 855 523 möglich.