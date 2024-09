Die Taxiunternehmen haben landesweit zu kämpfen, in 20 Jahren wurden die Hälfte der Betriebe stillgelegt. In Wolmirstedt gibt es seit Jahren sogar gleich drei Unternehmen. Lohnt sich das?

Überall nehmen die Taxiunternehmen ab, nahezu die Hälfte wurde in Sachsen-Anhalt in den vergangenen 20 Jahren eingestellt. In Wolmirstedt halten drei Betriebe die Stellung. Eines davon betreibt Henrik Wolff seit fast 20 Jahren.

Wolmirstedt. - Nachts nach der Party spontan ein Taxi antreffen oder aus dem Wolmirstedter Bahnhof kommen und direkt in einen Fahrservice einsteigen - was in Großstädten problemlos möglich ist, geht in ländlichen Gegenden oft nicht. Denn hier funktioniert das Rufen nicht per Handzeichen, sondern nur mit dem Telefon. Einen Taxistand gibt es hier nicht. „Da würden wir nur stehen ohne dass jemand einsteigt“, ist sich Melanie Kowohl-Trettenbach sicher, die den Betrieb „Taxi Kowohl“ 2023 von ihrem Vater übernommen hat. Trotzdem läuft das Geschäft.