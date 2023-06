HelloFresh bei Magdeburg: Riesiger Produktionsstandort wird in Barleben eröffnet

Barleben/Magdeburg (vs) - Bei Magdeburg geht bald eine moderne Produktionsstätte in Betrieb. Dies geht aus einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums hervor.

Dabei handelt es sich um den Lebensmittelversandhändler HelloFresh, der in Barleben gleich neben der Landeshauptstadt ein neues Produktionszentrum errichtet hat - das größte in Europa. Von dort aus sollen Kochboxen in alle Winkel Deutschlands verschickt werden.

Die Eröffnung der Mammut-Fabrik soll am 15. Juni über den Tisch gehen, so das Ministerium weiter.