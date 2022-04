Letzter Kalender in Rogätz vorgestellt

Die LEADER-Manager Wolfram Westhus und Dr. Wolfgang Bock freuen sich über eine gelungenen Kalender. Am 6. Oktober wurde er bei der Vorstandssitzung in Rogätz präsentiert.

Rogätz - Es ist der letzte Kalender, den die Lokale Leader-Arbeitsgruppe „Colbitz-Letzlinger Heide“ in Auftrag gegeben und auf der Vorstandssitzung in Rogätz vorgestellt hat. Denn ein Neustart als Verein ist geplant. „In Dolle, wo 2008 diese Erfolgsgeschichte für die Colbitz-Letzlinger Heide begann und die Lokale Aktionsgruppe gegründet wurde, wird sie am 4. November wohl auch enden“, teilte jetzt Margitta Häusler, Mitglied der Lokalen Aktionsgruppe mit.