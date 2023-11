In Meitzendorf ist einer von insgesamt drei „Caretables“ der Gemeinde Barleben in Betrieb gegangen. Was die Anschaffung den Senioren bringen soll.

In die Gemeinde Barleben halten dieser Tage drei sogenannte "Caretables" Einzug. Das erste dieser Geräte ist in der Meitzendorfer Heimatstube in Berieb gegangen. Die Studentinnen Wiebke Müller (links) und Leonie Lindner stehen Erika Flassig, Harry Seeger und Peter Hiller (sitzend von links) mit Rat und Tat zur Seite.

Meitzendorf - In der Heimatstube in Meitzendorf ist gerade viel los. Wie an jedem Dienstag treffen sich Senioren am Sitz des Heimatvereines „Geschichtskreis“ zum monatlichen Spiele-Nachmittag. Eigentlich stehen beispielsweise Skat oder Rommé auf dem Plan.