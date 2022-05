Mit Bollerwagen auf Kneipentour durch Rogätz

Einst soll es in Rogätz enorm viele Gaststätten und Kneipen gegeben haben. Kunden waren die an der Elbe zahlreich vor Anker liegenden Schiffer. Bei einer etwas anderen Kneipentour gingen die Mitglieder der Heimat- und Kulturfreunde zusammen mit Interessierten auf Spurensuche der alten Gaststätten.

Heimatvereins-Vorsitzende Margitta Häusler mit einer alten Aufnahme vom Magdeburger Hof. In den letzten Kriegstagen ist die einst stolze Gaststätte in Brand geschossen worden.

Rogätz - Gut 20 Rogätzer und Freunde aus der Region hatten sich auf die Wanderung in die Vergangenheit der Kneipenkultur gemacht. Traditionell dabei – der kleine Bollerwagen. „Schließlich ist dies keine Kneipentour im eigentlichen Sinne“, erklärte die Vorsitzende der Heimat- und Kulturfreunde, Margitta Häusler. Vielmehr gehe es an die Orte längst geschlossener oder verschwundener Geselligkeit.

„Die meisten Kneipen und Gaststätten lagen an der Hauptstraße“, berichtete Margitta Häusler. Weiter entfernt waren die Kneipen tagsüber Kantinen, die sich um die Versorgung der Arbeiter aus den umliegenden Betrieben kümmerten.

Vom Marktplatz zum „Schlappen-Charly“

Gestartet wurde die Kneipentour am Marktplatz. „Und hier ist schon ein erstes Stück traurige Gaststättengeschichte von Rogätz“, so Häusler, die in die Richtung der Elbe-Ohre-Halle wies. Die alte Kneipe „An der MTS“ ist heute im sanierten Backsteingebäude untergebracht. Doch schon seit langer Zeit werde nach einem Pächter für die Gaststätte gesucht.

Vorbei ging es an der Stelle, wo bis 2002 das Haus vom „Weißen Stern“ stand. Der Wirt sei in Rogätz als „Schlappen-Charly“ bekannt gewesen, weil er immer nur in Hausschuhen zu sehen sei.

Erinnert wurde auch an den Lindecke-Hof. An der Stelle, wo die Ansiedlung des Ortes Rogätz begann, sei im 18. Jahrhundert das Restaurant „Kaiser Friedrich“ eingerichtet worden.

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zerstört, ist auf dem so entstandenen freien Platz fortan der Rummel veranstaltet worden.

Legendär sei jedoch das Rogätzer Elbschlösschen gewesen. Die auf Schwimmkörpern ruhende Gaststätte lag vertäut am Elbufer. Einige der Teilnehmer an der Kneipentour hatten ihre besonderen Erinnerungen an die schwimmende Kneipe. „Ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter mich am Sonntag losgeschickt hatte, um den Vater vom Frühschoppen abzuholen.“ Doch im Jahr 1965 sei das Ende für das Elbschlösschen gekommen. „Ich weiß noch, wie noch bis zwei Jahre danach Teile der zerlegten Kneipe am Ufer gelegen hatten“, berichtete Häusler.

Dort, wo heute eine Sparkassen-Filiale steht, erhob sich im vergangenen Jahrhundert das imposante Gebäude des „Magdeburger Hofs“. Ein am Rundgang beteiligter Senior meldete sich zu Wort. Er habe als Kind das Ende des „Magdeburger Hofs“ miterlebt. „Wir hatten im Keller unseres Hauses, das direkt gegenüber stand, Schutz gesucht“, so der Rentner. Aus Richtung Angern seien die amerikanischen Truppen auf Rogätz vorgerückt. Aus einem Giebelfenster des großen Backsteinbaus seien sie mit einem Maschinengewehr beschossen wurden. „Wir konnten beobachten, wie die amerikanischen Soldaten auf Höhe der Feuerwehr ein großes Geschütz in Stellung brachten. Damit haben sie den Gasthof schließlich in Brand geschossen.“ Am Ende sei nur noch eine schwarze Ruine übriggeblieben.

Ein anderer Teilnehmer des Rundgangs erinnert sich daran, die unversehrt gebliebenen Steine einige Jahre nach Kriegsende bearbeitet zu haben. „Die Steine waren ein zu dieser Zeit sehr begehrtes Baumaterial. Geplant war, damit eine neue Turnhalle zu bauen.“ Doch dazu sei es schließlich nicht gekommen. Und so habe der damalige Rogätzer Bürgermeister den großen Steinhaufen für die Einwohner freigegeben. „Viele damals entstandenen Häuser in der Cröcherner Straße sind aus Steinen des Magdeburger Hofs gebaut.“

Und so ging es noch weiter durch den Ort, vorbei an den einstigen Häusern, in denen Gaststätten wie „Zur guten Quelle“ oder „Zur Sonne“ im vergangenen Jahrhundert noch die Menschen bewirteten. Nach Recherchen von Margitta Häusler hab es immer etwa zehn bis 15 Kneipen und Gaststätten in Rogätz gegeben. Davon seien heute nur noch zwei Restaurants geblieben, die noch den normalen Gaststättenbetrieb anbieten würden.

Zum Abschluss in die älteste Schankwirtschaft

Endstation der Kneipentour war schließlich Rogätz älteste Schankwirtschaft. Der 1570 erstmals erwähnte Mannlehnkrug sei später in „Deutsches Haus“ umbenannt worden. Ende der 1950-Jahre als Konsum-Kneipe weitergeführt, hätten sich im Jahre 1991 die Kneipentüren für immer geschlossen.

In diesen Tagen wird von einer jungen Familie das ehemalige Deutsche Haus zum Wohnhaus umgebaut. Dennoch konnten die Teilnehmer der Kneipentour einen Blick in den alten Schankraum werfen, der gerade völlig entkernt auf neuen Wandputz wartet. Zur Freude aller waren hier von den neuen Besitzern Tische und Stühle aufgestellt worden, um doch noch ein bisschen Gaststätten-Flair in die historischen Mauern zu bekommen.