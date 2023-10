Erntedankfest Mit der Garteneisenbahn in den Barleber Herbst

Auch in diesem Jahr bot der Hof der Mittellandhalle in Barleben am Sonnabend einen herbstlich bunten Reigen. Für große und kleine Gäste gab es für jeden Geschmack etwas und viele Menschen genossen das spätsommerliche Wetter, was zusätzlich für gute Laune sorgte.