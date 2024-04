Der geschlossene NP-Markt in Samswegen öffnet wieder. Neu werden nicht nur Inhaber und Name, auch das Sortiment wird stark erweitert. Darauf dürfen sich Kunden in der Niederen Börde demnächst freuen.

Marktleiterin Nicole Müller überprüft die bereits fertig eingerichteten Regale des neuen Marktes in Samswegen. Neu ist nicht nur der Name, auch im Geschäft erinnert fast nichts mehr an den früheren NP.

Samswegen. - Leere Regale reihen sich an bereits volle Verkaufsflächen. Während manche Arbeiten in den letzten Zügen sind, wird an anderer Stelle noch gebohrt und geschraubt. „Wir sind aber voll im Zeitplan, der pünktlichen Eröffnung steht nichts im Wege“, ist sich Fabian Müller, Inhaber des ehemaligen NP-Marktes in Samswegen, sicher. Damit steht den Einwohnern der Niederen Börde nach Monaten wieder ein Supermarkt zur Verfügung.