Mit Scharfsinn auf Schleimspur in Barleben

Kabarettist Lothar Bölck macht sich demnächst in Barleben auf die Suche nach den Schuldigen im Politik-Schlamassel. Er gastiert dort am 6. November 2021.

Barleben (vs) - Der deutschlandweit bekannte Kabarettist Lothar Bölck wird demnächst eine humoristische Station in Barleben machen. So sind Freunde des Lachmuskeltrainings am Sonnabend, 6. November, ab 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte im Breiteweg 147 in Barleben genau richtig.