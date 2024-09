Am Wochenende rollten die Trekker wieder durch Glindenberg. Zum traditionellen Erntedankfest hatte sich der Wolmirstedter Ortsteil einiges einfallen lassen.

Mit vielen Fotos: Das sind die Highlights des Erntedankfestes in Glindenberg

Trekker-Umzug in der Börde

Glindenberg - Glindenbergs Feuerwehr kann nicht nur löschen, sie weiß auch, wie man schmückt. Das hat nun die Kinderfeuerwehr gezeigt. Die „Löschbiber“ haben in diesem Jahr beim Erntedankfest den Preis für den am besten dekorierten Umzugswagen erhalten. Stolz sind darauf vor allem Enna (vorn l.), Delia (hinten r.) und Mathilda (hinten 2.v.r.), die den Pokal entgegennahmen. „Wir haben einen ganzen Tag daran gesessen“, verrät Mathilda. Zahlreiche Besucher erfreuten sich am Landmaschinen-Umzug.