Einkaufen Mode, Bücher, Schuhe - Wie sich Einzelhändler in Wolmirstedt behaupten

Internethandel, große Einkaufszentren in Magdeburg, eine verödete Fußgängerzone bieten das Umfeld für Wolmirstedts Einzelhandel. Doch trotz widriger Bedingungen halten manche Geschäfte wacker seit Jahrzehnten durch. Was treibt sie an?