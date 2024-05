Am Pfingstmontag ist Mühlentag. Da öffnet auch die Elbeuer Wassermühle. Regionale Künstler präsentieren sich im Backhaus.

Mühlentag in der Elbeuer Wassermühle: Kunst im Backhaus und mehr

Pfingstmontag in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Der Mühlentag wird am Pfingstmontag, 20. Mai, begangen. An diesem Tag öffnet die Colbitzer Bockwindmühle ebenso, wie die Wassermühle Elbeu. In Elbeu gibt es neben Kaffee, Kuchen und Unterhaltung auch regionale Handwerkskunst.