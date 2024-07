Erst kürzlich wurde eine Rentnerin am Kreisverkehr in Wolmirstedt angefahren. Probleme mit unaufmerksamen Autofahrern gibt es aber wohl an beiden Kreiseln. Das sagt die Polizei dazu.

Wolmirstedt. - Zu schnell gefahren, am Handy gespielt oder kurz abgelenkt gewesen – beim Autofahren kann es schnell zu Unfällen kommen. Auch an Kreisverkehren ist besondere Vorsicht geboten. Denn laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) werden Radfahrer an und in Kreisverkehren doppelt so häufig verletzt, wie an einer Kreuzung mit Ampel. In Wolmirstedt wurde kürzlich eine 85-jährige Fahrradfahrerin angefahren. Aber auch sonst kommt es in Wolmirstedt immer wieder zu gefährlichen Situationen, berichten Anwohner.