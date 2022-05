Neue Arztpraxis im Barleber alten Rathaus

In ehemalige Amtsstuben zieht Mediziner für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ein.

Barleben - Zu Beginn dieses Jahres hatte die Gemeindeverwaltung Barleben mit internen Umstrukturierungen begonnen. Die größte Veränderung war der Umzug der Bereiche „Gebäudemanagement“ und „Hochbau“ aus dem alten Rathaus im Breiteweg an den Verwaltungsstandort in der Ernst-Thälmann-Straße. Doch sollte es keinen Leerstand im ehemaligen Sitz der Gemeinde geben, so das Versprechen von Bürgermeister Frank Nase (CDU).