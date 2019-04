Der Spielplatz am Niederndodeleber Feuerwehrhaus hat seinen Namen wieder verdient. Groß war die Freude bei der feierlichen Einweihung.

Niederndodeleben l Das Niederndodeleber Oberdorf hatte zwar unweit des Feuerwehrhauses schon lange einen Treffpunkt für Familien, aber wirklich als Spielplatz war das nicht zu bezeichnen. „Eher als eingezäunter Missstand“, wie Gemeindebürgermeisterin Steffi Trittel bei der Wiedereinweihung sagte.

In den Wochen zuvor konnten hier immer wieder Bautätigkeiten beobachtet werden. Nach und nach wurden ein Klettergerät und eine Schaukel, passend zum Standort in leuchtendem Rot, errichtet. Hingucker und „Star“ bei allen Kindern ist das hölzerne rote Feuerwehrauto zum Klettern. Es wurde schon vor dem symbolischen Banddurchschnitt von den kleinen Gästen in Besitz genommen.

Steffi Trittel erinnerte sich, dass die Geschichte um diesen Spielplatz schon lange einem Spektakel glich. Auch das Spielplatzkonzept, das die Gemeinde Hohe Börde für alle Ortschaften bereits vor mehreren Jahren erarbeiten ließ, zeigte, wie sie sagte, unter anderem erhebliche Defizite für Niederndodeleben auf. Zwar sind in der Ortschaft inzwischen der Wasserspielplatz am Schwimmbad und ein kleiner Spielplatz am Bördering entstanden, aber im Ortsteil Schnarsleben bestand weiterhin Bedarf.

Sponsor macht es möglich

Dass auf diesen Bedarf mit einer praktischen Umsetzung reagiert werden konnte, machte eine Sponsoringvereinbarung mit dem Kaliwerk Zielitz möglich. Nach einer Spende des Unternehmens in Höhe von 15.000 Euro blieb für die Gemeinde Hohe Börde noch ein kleiner Restbetrag, der ausgeglichen werden musste. „Ich freue mich, dass die Spende so gut zum Tragen kommt in dem Feuerwehrauto“, erklärte Fred Kersten als Vertreter des Kaliwerkes.

Ortsbürgermeister Wolfgang Schmid verband mit der Freigabe die Hoffnung, dass der Kinderspielplatz, der eigentlich ein Platz der Generationen ist, nicht zum Vandalismusopfer wird.

Eine willkommene Abwechslung bietet der Spielplatz jetzt auch für die Mitglieder der Niederndodeleber Kinderfeuerwehr. Sie haben für die Spielplatzeinweihung gern ebenso wie die Jugendfeuerwehr eine Extradiensteinheit eingeschoben. Und sie hatten Bert dabei. Bert ist ein kleiner Feuerwehrmann, der anlässlich des zehnten Geburtstages der Kinderfeuerwehren in Deutschland auf Reisen gehen und Abenteuer erleben soll. Weiter geht es für ihn nach Ochtmersleben.