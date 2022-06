Niedere Börde bietet Anlaufpunkt für junge Leute in Dahlenwarsleben an

Die Niedere Börde wird die Kinder- und Jugendarbeit ausweiten. So soll es auch ein regelmäßiges Angebot für junge Leute aus Dahlenwarsleben und Gersdorf geben.

Dahlenwarsleben - „Wir hatten schon immer vor, wieder eine zentrale Station als Jugendtreff in Dahlenwarsleben einzurichten. Damit wären die drei großen Einzugsbereiche in der Niederen Börde abgedeckt“, erklärt Gemeindesozialarbeiter Steffen Niemann. So habe es bereits mehrere Versuche gegeben, zum Beispiel mit der Kirche.