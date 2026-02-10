Noch müssen Bürger wegen fast aller Anliegen im Rathaus vorsprechen. Wann werden Anfragen, Anträge und mehr online bearbeitet? Die Zeit läuft.

Online-Anträge: Wann müssen Bürger nicht mehr ins Rathaus?

Die Arbeit am Bildschirm betrifft mittlerweile alle Bereiche. Deshalb arbeiten Bürgermeister Mike Steffens (v.r.), IT-Experte David Bindemann und Fachdienstleiter Frank Senkel mit Hochdruck an der Digitalisierung.

Wolmirstedt. - Wer Reisen bucht, Konzerttickets kauft oder eine Hose bestellt, kann diese Vorgänge längst komplett von zu Hause aus über das Internet erledigen. In der Verwaltung wird ein solcher Service noch nicht komplett geboten. Das soll sich ändern. Im Wolmirstedter Rathaus nimmt die Digitalisierung Fahrt auf. Was nützt das den Bürgern?