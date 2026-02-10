Liveticker
Wolmirstedts Rathaus wird digitaler Online-Anträge: Wann müssen Bürger nicht mehr ins Rathaus?
Noch müssen Bürger wegen fast aller Anliegen im Rathaus vorsprechen. Wann werden Anfragen, Anträge und mehr online bearbeitet? Die Zeit läuft.
10.02.2026, 13:00
Wolmirstedt. - Wer Reisen bucht, Konzerttickets kauft oder eine Hose bestellt, kann diese Vorgänge längst komplett von zu Hause aus über das Internet erledigen. In der Verwaltung wird ein solcher Service noch nicht komplett geboten. Das soll sich ändern. Im Wolmirstedter Rathaus nimmt die Digitalisierung Fahrt auf. Was nützt das den Bürgern?