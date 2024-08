Im August lockt das erste irische Sommercafé in die Börde. Mit Picknickdecken und in romantischer Atmosphäre spielt die Band Planxty Irwin in Dahlenwarsleben.

Kaffee und Musik in der Börde

Dahlenwarsleben. - Eine alte Kirche, schattige Plätze unter großen Bäumen und dazu mythisch klingende Musik: Mit dem ersten irischen Sommerkonzert im Kirchpark hat der Heimat- und Kulturverein Dahlenwarsleben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

„Unser Sommercafé machen wir zwar jetzt schon das dritte Mal, diesmal haben wir aber überlegt, das etwas weiter in den Abend zu verlegen“, erklärt Vereinsvorsitzende Ines Wiersdorf. Sonst sei das Sommerkonzert immer von einem Zupforchester begleitet worden, dieses Jahr soll eine Band für Stimmung sorgen. Und noch eine Änderung wird es geben: Wurde sonst in der Kirche gezupft, ertönen die Klänge diesmal im Grün des Kirchparks der St. Lamberti-Kirche unter freiem Himmel - passend zur grünen Insel.

Eingeladen haben sie sich dazu am Sonnabend, 24. August, die Band „Planxty Irwin“ aus Barleben. „Eines der Bandmitglieder wohnt bei uns in Dahlenwarsleben und so sind wir auf die Idee gekommen - noch dazu hat sich der idyllische Kirchpark einfach angeboten“, erklärt Wiersdorf.

Um 16 Uhr will die Folk-Band dann neben irischen Balladen auch mit instrumentaler Musik verzaubern und die Gäste mitnehmen auf eine Reise um Sagen, Mythen und Legenden. Typisch für die grüne Insel gibt es neben Gitarren auch Dudelsäcke, Whistles, Violine und eine Irish-Bouzouki zu hören. „Irish Folk“ bezeichnet Musik, die ihren Ursprung im gesamten keltischen Raum hat. „Die wunderbaren Melodien, wohlklingenden Balladen und schwungvollen Tänze lassen Wehmut, Leidenschaft und Lebensfreude klangvoll aufleben“, teilt der Verein mit.

Für das Publikum musizieren Jana Schirmacher (Gesang, Percussion), Andreas Thiele (Dudelsack, Whistles), Friedrich Nieper (Violine), Jörg Ratai (Gitarre, Bass & Bouzouki) und Thomas Riedel (Gitarre, Bass & Gesang).

Picknickdecken sind erlaubt

Passend zum Thema des Sommerkonzerts wird der Heimat- und Kulturverein Dahlenwarsleben e.V. Irish Coffee, irisches Bier und andere kleine Speisen bereithalten. „Wir wollen zusammen den Kirchpark für einen Tag in eine grüne irische Insel verwandeln“, erklärt Wiersdorf. Um viele Besucher anzulocken und somit für eine typisch irische gesellige Stimmung zu sorgen, ist der Eintrittspreis besonders günstig gehalten. Karten gibt es im Vorverkauf für 7 Euro im Beauty Barn in Dahlenwarsleben, aber auch an der Abendkasse zum gleichen Preis. „Plätze gibt es genug, sollten spontan mehr Besucher kommen, als wir Sitze haben, können auch Decken mitgebracht werden, um es sich auf dem Rasen gemütlich zu machen.“

Ebenso ist bei schlechtem Wetter vorgesorgt, erklärt die Vereinsvorsitzende. „Irland ist durch sein wechselhaftes Wetter bekannt und sollte es bei uns wechselhaft werden, findet das Konzert einfach in der Kirche statt.“