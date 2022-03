Ortsteile von Wolmirstedt sollen Betreiber für schnelles Internet auswählen

Wolmirstedt - Wenn es in Wolmirstedt um das Thema Breitband geht, dann verdrehen die meisten Leute nur noch die Augen und winken ab. Ähnlich geht es auch den Bürgern in Mose. Für sie ist die Thematik mittlerweile ein rotes Tuch. So richtig begeistert ist niemand, wenn es um Breitband und Glasfaser geht. Auch der Ortschaftsrat winkt mittlerweile ab. Von leeren Versprechungen hat man dort mittlerweile genug. Der letzte Funken Hoffnung könnte dennoch in der Glasfaser-Strategie der Stadtverwaltung stecken.