Wolmirstedts Ortsteile sollen Mitfahrbänke erhalten. So viele sind geplant, hier sollen sie hin und das steckt hinter der Projektidee.

Per Anhalter reisen neu gedacht: Von der Bank weg mitfahren geht bald in Wolmirstedt

Ideal geeignet als Mitfahrbank-Standort wären in Glindeberg die Bänke vor der Kirche, findet Ortsbürgermeisterin Gerhild Schmidt.

Wolmirstedt. - In kleinen Dörfern fährt der Bus meist nur einmal am Tag, Zugverkehr gibt es oft nicht und auch mit dem Auto sind längst nicht mehr alle unterwegs. Vor allem Senioren haben da oft das Nachsehen. Um das zu ändern, sollen in Wolmirstedt und Umgebung nun Mitfahrbänke kommen. Das Projekt geht aber weit über die Ohrestadt hinaus.