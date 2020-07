Auf einer Brückenbaustelle an der B189 im Landkreis Börde waren Diebe unterwegs. Die Polizei erwischte sie in flagranti.

Dolle (vs) l Durch einen Hinweis wurde die Polizei auf zwei Männer aufmerksam, die an der Brückenbaustelle an der B 189 bei Dolle Holz auf einen Anhänger luden. Die beiden 20- und 16-jährigen Herren sagten, dass sie irgendwo an der Baustelle ein Hinweisschild gesehen haben, wo die kostenfreie Mitnahme von Brennholz angeschlagen war.

Dass die bereits verladenen 24 Holzbohlen, 8 Betonplatten und 27 Pflastersteine nicht unter die Kategorie "Brennholz" fallen, konnte durch die Polizei glaubhaft vermittelt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Gegenstände durften die Herren direkt wieder abladen.