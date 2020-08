In Wolmirstedt haben Diebe Wein geklaut.. Symbolfoto: Martin Rieß

In Wolmirstedt (Landkreis Börde) sind Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen.

Wolmirstedt (vs) l Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Wolmirstedt (Landkreis Börde). Dies teilt die Polizei am Montag (3. August) mit.

Die Einbrecher durchtrennten das Schloss der Tür und klauten mehrere Kochgeräte und einen Drucker. Außerdem hatten es die Diebe auf 24 hochwertige Flaschen Wein abgesehen und nahmen diese mit. Weitere Hinweise zu den Tätern gibt es bisher nicht.