In Groß Ammensleben wurde ein mobiles Navi aus einem Auto geklaut. Symbolfoto: Garmin/dpa

In Groß Ammensleben (Landkreis Börde) wurde ein Navigationsgerät aus einem parkenden Auto gestohlen.

Groß Ammensleben (vs) l In Groß Ammensleben im Landkreis Börde wurde aus einem abgestellten Pkw ein Navigationsgerät geklaut. In der Zeit zwischen dem 1. und dem 2. März wurde durch unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und das mobile Navi aus dem Fahrzeug gestohlen.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.