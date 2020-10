In Barleben (Landkreis Börde) kam es zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Eine Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Barleben (vs) l In Barleben (Landkreis Börde) ereignete sich am Montag (12. Oktober) gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ebendorfer Straße. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.

Eine 71-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW vom Parkplatz auf die Ebendorfer Straße und beachtete nicht den von rechts kommenden Ford. Dabei verletzte sich die Fahrerin des VW leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die 75-jährige Fahrerin des Ford klagte auch über Schmerzen, wollte jedoch ihren Hausarzt aufsuchen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.