In Irxleben (Landkreis Börde) entzog sich ein Autofahrer einer Polizeikontrolle und flüchtete bis auf die Autobahn 14.

Irxleben (vs) l Die Polizei wollte am Mittwoch (8. Juli) gegen 1 Uhr in Irxleben (Landkreis Börde) auf der B1 ein Auto anhalten, woraufhin dieses mit extrem hoher Geschwindigkeit davon fuhr. Die Polizei folgte dem Fahrzeug bis auf die A14 in Fahrtrichtung Dresden.

Der mit Geschwindigkeiten bis 190 km/h flüchtende Pkw überholte zahlreiche Lkw auf dem Seitenstreifen und fuhr rücksichtslos. Ein weiterer Streifenwagen kam zur Hilfe und konnte das flüchtende Fahrzeug stoppen.

Der 23-jährige Fahrer hatte 0,4 Promille gepustet und ein Drogen-Schnelltest reagierte positiv. Die angebrachten Kennzeichen gehörten zudem nicht zum benutzten Fahrzeug. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.