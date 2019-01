Ein 25-Jähriger hat in einer Regionalbahn eine Zugbegleiterin bedroht und beleidigt. Er wurde von der Polizei gestellt. Symbolfoto: Martin Rieß

Weil ein Mann eine Zugbegleiterin beleidigt und bedroht hat, wurde er in Niederndodeleben von Polizisten gestellt.

Niederndodeleben l Die Bundespolizei hat am Donnerstagnachmittag in Niederndodeleben Strafanzeige wegen Bedrohung, Beleidigung und wegen des Erschleichens von Leistungen gegen einen 25-Jährigen gestellt. Der Mann war auf der Strecke von Burg nach Braunschweig in einer Regionalbahn unterwegs, als eine Zugbegleiterin feststellte, dass er keinen gültigen Fahrschein besaß.

Der 25-Jährige wurde aufgefordert, am nächsten Halt in Niederndodeleben den Zug zu verlassen. Dem kam der Mann nur widerwillig nach - beim Aussteigen beleidigte und bedrohte er die Zugbegleiterin mit den Worten "Ich mache dich kalt" und "Ich bringe dich um, du Schlampe".

Die Frau informierte daraufhin die Polizei und gab eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Mann so noch am Bahnhof Niederndodeleben stellen. Die Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass der 25-Jährige wegen verschiedener Straftaten bereits von drei Staatsanwaltschaften gesucht wurde. Diesen wurde sein Aufenthaltsort übermittelt.