Präsident auf Spurensuche in Rogätz

Vor wenigen Wochen eröffneten die Heimat- und Kulturfreunde Rogätz eine neue Ausstellung über die Geschichte der Flößerei auf der Elbe. Jetzt stand hoher Besuch an.

Rogätz - Die Begeisterung über die vor wenigen Wochen eröffnete Ausstellung im Klutturm in Rogätz war Frank Thiel anzusehen. „Dass die Geschichte der Flößerei hier weitererzählt und bewahrt wird, ist wirklich großartig“, sagte der Präsident der Internationalen Flößerei-Vereinigung bei seinem Besuch. Sofort hatte er am Floßmodell, dem Herzstück der Ausstellung, alle wichtigen Teile wie Flößerbude, Ruder und Bremsbalken erkannt und erklärt. „Schön zu sehen, dass dieses Modell nicht länger in einem Lagerraum des Technikmuseums schlummert, sondern der Öffentlichkeit gezeigt wird.“