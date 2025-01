Seit zwei Jahren hält der Verein „Wir für Euch“ Bewegungsangebote für Kinder bereit. Was die Mitglieder in diesem Jahr vorhaben und vor welchen Herausforderungen sie stehen.

Reiten und tanzen in Samswegen

Das Kinderreiten ist ein Angebot des Vereins „Wir für Euch“ in Samswegen. Es soll für ausreichend Bewegung der Kleinen sorgen und den richtigen Umgang mit Tieren festigen.

Samswegen - Auf dem Hof von Jahns-Bau am Karl-Marx-Platz in Samswegen geht es jeden Mittwoch tierisch zu. Zwei Pferde stehen im Mittelpunkt des Nachmittags, dicht umringt von sechs bis sieben Kindern. Die Mädchen und Jungen schauen gespannt auf die Handgriffe von Hendrik Jahns. Gekonnt leitet er an, wie die Hufe der Pferde richtig zu reinigen sind und wie das Fell gebürstet wird. Anschließend zeigt der Tierfreund, wie ein Sattel sitzen muss, wie aufgezäumt und schließlich im Sattel Platz genommen wird. Dann werden gemeinsam die ersten Runden über den Hof gedreht.