Rogätzer Impfzentrum mit zweithöchster Tageszahl

Weitaus ruhiger als noch am Vortag blieb es am Mittwoch vor dem eingerichteten Impfzentrum in der Elbe-Ohre-Halle in Rogätz.

Rogätz - Einen enormen Andrang verzeichnete das Deutsche Rote Kreuz am Dienstag bei der Öffnung des Impfzentrums in Rogätz. An einem Tag seien über 330 Menschen in der Elbe-Ohre-Sporthalle geimpft worden, erklärte Veronika Bernsdorf, ehrenamtliche Mitarbeiterin beim DRK-Kreisverband Börde. „Davon sind am Dienstag etwa 100 Erstimpfungen verabreicht worden.“ Der weitaus größere Teil seien Auffrischungsimpfungen gewesen.