Rogätzer Trafoturm könnte bald bewohnt sein

Der alte Trafoturm am Bahnhof in Zielitz ist zu einem Vogelhaus geworden.

Rogätz - Für das Trafo-Haus in der Ortsmitte von Rogätz bestehe die Aussicht, dass es hier in Zukunft neue Bewohner gibt. Das teilte die Gemeinde auf der Internetseite unter www.rogaetz.de mit. Wie auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates informiert wurde, stehe man mit Eulenfachmann Herbert Bilang in Kontakt. Möglicherweise könne im Trafohaus auch ein Info-Punkt für Touristen eingerichtet werden, hieß es weiter.