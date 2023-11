Traditionell kommen die Menschen zusammen, um gemeinsam zu singen. Was in diesem Jahr geplant ist.

Samswegen - Schon seit mehreren Tagen grüßen Rentiere aus Strohballen und laden zu dem vorweihnachtlichen Treiben am Sonntag, 3. Dezember, in und vor der Kirche „Sankt Sebastian“ in Samswegen hin.

Das Konzert selbst beginnt um 14 Uhr. Gestaltet wird das Adventssingen vom gemischten Chor „Tonart“, Kindern der Grundschule „Am Heiderand“, von Jungen und Mädchen der Kita sowie von den Mitgliedern des Männergesangsvereines „Liederkranz“. „Schon seit mehreren Wochen sind wir fleißig am Proben“, verrät dessen Vorsitzender Burkhard Wohlfarth gegenüber der Volksstimme. Sogar zwei gemeinsame Übungsstunden mit den anderen beteiligten Singegruppen habe es bereits gegeben.

Bekannte und neue Weihnachtslieder

Doch final beschlossen sei der genaue Programmablauf noch nicht. „Es werden sowohl altbekannte Weihnachtslieder zu hören sein als auch moderne Sachen. Vor allem der gemischte Chor hat was auf der Pfanne“, sagt Burkhard Wohlfahrt. Doch mehr möchte der „Liederkranz“-Vorsitzende nicht verraten.

Gegen 15 Uhr wird das Programm in der Kirche beendet sein, doch der vorweihnachtliche Nachmittag noch lange nicht. Auf dem Vorplatz erwartet die Besucher nämlich ein kleiner Weihnachtsmarkt mit einem historischen Kinderkarussell. An mehreren Ständen werden beispielsweise handwerkliche Produkte aus der Region wie Honig angeboten. Außerdem können sich die Besucher mit kulinarische Köstlichkeiten stärken. Dazu gehören heißer Glühwein sowie Süßes und Herzhaftes. Hierfür sind vor allem Vereine zuständig wie beispielsweise die Feuerwehr oder der Spiel- und Sportverein, erklärt Gina Hagemeier von der Kirchgemeinde. Gegen 17.30 Uhr wird es noch einmal musikalisch. Unter dem Motto „Samswegen singt im Kerzenschein“ werden die Akteure noch einmal gemeinsam bekannte Weihnachtslieder zum besten geben. Mitsingen ist erwünscht.

Doch bis dahin wird noch einiges zu tun sein, wie Burkhard Wohlfahrt verrät. Vor allem sind es die Proben, die noch viel Zeit rauben werden. Außerdem muss der Weihnachtsbaum an der Kirche aufgestellt werden. „Da werden auch die Kameraden der Feuerwehr wieder fleißig Hand anlegen“, sagt der Chorvorsitzende. Überhaupt würden wieder zahlreiche Helfer aus dem Ort unterstützen, so natürlich auch der Gemeindekirchenrat oder das Team „Ostermarkt“.

Zu guter Letzt steht natürlich auch das Schmücken der Weihnachtstanne an. Erst dann ist alles bereit für das alljährliche Adventssingen.